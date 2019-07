3 jul 2019

Compartir en google plus

Este verano, estamos empeñadas en encontrar looks que rebosen estilo para bajar a la playa y la piscina como estrellas de Hollywood. Tratemos de superar la fase camiseta larga, short gastado o pareo de mercadillo. El low cost nos ha servido en bandeja una primera posibilidad: los caftanes. Sin embargo, nos parece muchísimo más original esta idea que propone Paula Ordovás en el blog de su firma My Peep Toes. Recurrir a un diseño de vestido que bien podría ser un camisón y mezclarlo con unos pendientes de fiesta. Y para que no queden dudas de su destino playero, unas flip flop.

Detalle de los pendientes de fiesta de la nueva colección de My Peep Toes. pinit INSTAGRAM

Para clonar este look, las dos prendas más fáciles de comprar son los accesorios. Los pendientes Chandelier, compuestos por pequeños cristales con inspiración vintage años 20, están disponibles en la tienda online de My Peep Toes por 35,00 euros. Son espectaculares, pero no pesan nada y llevan un cierre a presión. El otro complemento fundamental son las sandalias, unas flip flop clásicas de la firma Havaianas, las chanclas de dedo brasileñas originales. Importante elegir este color azul cielo tan bonito entre los 14 disponibles (15,90 euros).

Una alternativa low cost al vestido-camisón rosa que lleva My Peep Toes. pinit OYSHO

Sin embargo, la prenda central del estilismo playero de My Peep Toes es un precioso vestido con espírito de camisión de color rosa y mangas farol. Se trata del vestido Brigitte de la firma Sleeper, confeccionado en lino y con un cinturón a juego que, como Paula Ordovás, nosotras también quitaríamos. No tiene más complicación que esta y la del precio: cuesta 250 euros. ¿Lo pondrán en algún momento en rebajas? Ante la duda, una buena opción es recurrir a un camisón para usarlo como vestido playero. La opción camisera de rayas rosas de Oysho también nos encanta. Y está rebajado a 9,99 euros. Genial.