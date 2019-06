7 jun 2019

Los vestidos con estampado floral llevan conquistándonos mucho más tiempo del que podemos recordar, hasta el punto de que han pasado de ser esa mítica prenda propia de la primavera, a convertirse en una elección ideal para todas las estaciones. Los hay de todos los formatos, en todos los colores y en todas las versiones, pero todavía hay diseños nuevos que consiguen dejarnos sin palabras y esto es lo que nos ha pasado con uno de los ultimos vestidos que le hemos visto en Instagram a Paula Ordovás.

De hecho, ya nos imaginamos luciendo este nuevo vestido de la influencer en alguna de esas noches de verano en las que quedamos de cena con las amigas o con nuestra pareja y en definitiva nos imaginamos con él dobladito en nuestra maleta estas vacaciones.

Nos referimos a este 'slip dress' con largo midi y tirante fino con estampado floral y fondo negro que pertenece a la firma de Realisation Par:

Paula Ordovás no ha necesitado ningún complemento más que este vestido para conseguir el look perfecto. Aunque lo cierto es que nosotras nos atreveríamos incluso a llevarlo para alguna ocasión más especial como una buena alternativa de look de invitada, con unas sandalias de tacón en color negro y alguno de esos bolsos tipo cesta que seguirán triunfando también esta temporada.

Vestido con estampado floral, unos 187 euros. pinit Realisarion par.

Lo cierto, es que ya se ha convertido en nuestro nuevo capricho no low cost para este verano, ya que su precio en la web de Realisation Par a la que pertenece es de 187 euros.

Así que cruzaremos los dedos para que las rebajas de verano lleguen también para este vestidazo de la influencer o para que alguna firma low cost nos proponga una opción similar. Sea como sea ¡lo queremos! ¿Y tú?

