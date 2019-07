5 jul 2019

Si la ropa es el reflejo del alma, no tenemos duda: Mila Ximénez esconde dentro de sí la encarnación del espíritu alegre y positivo de la factoría Disney. La colaboradora de Sálvame lleva semanas sorprendiéndonos con estilismos plagados de referencias a los dibujos animados, el mundo del cómic e incluso a Barrio Sésamo.¿A qué viene este giro total de estilo? En el contexto de Mediaset, es una verdadera revolución. Rompe totalmente con el look señora que las estilistas de las cadenas de televisión suelen colocar a las mujeres a partir de los 50. La verdad: nos encanta.

Uno de los vestidos más celebrados de Mila Ximénez, con Mickey Mouse pixelado.

En principio, esta manera tan directa de recurrir al universo infantil de Disney y los dibujos animados puede chocarnos un poco, sobre todo por el temperamento tan salvaje y fiero de Mila Ximénez, una habitual de las broncas más espectaculares que se ven en televisión.

Espectacular falda de Mila Ximénez con Mickey y Minnie Mouse.

Preferimos sin embargo quedarnos con el atrevimiento y el sentido del humor que, gracias a estos estilismos, entran por fin en el catálogo de posibilidades de estilo para las mujeres de la tele, muy sujetas a dos modelos de sentido de moda: la señora elegante o la mujer sexy. Para ellas y para quien las vemos, esta tercera vía es un alivio total.

Vestido con la cara de Minnie Mouse.

Gracias a estos estilismos, ya podemos decir que Mila Ximénez se ha convertido en toda una influencer de moda. El ascendiente que tiene sobre sus seguidoras televisias es enorme. Todo lo que sube a su perfil en 21Buttons se agota al instante.

vestido-camiseta con un personaje de dibujos animados.

Los looks que están teniendo más éxito son, por descontado, sus looks Disney y de dibujos animados, camisetas-vestidos de la marca de ropa al por mayor The Beest, con tienda en Madrid. Desde que Mila los lleva, acumulan en las redes sociales de la marca las preguntas sobre sus estilismos y dónde conseguirlos. Desafortunadamente, no tienen tienda online. De momento.