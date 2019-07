5 jul 2019

Es cierto que cuando llega el verano no le quitamos ojo a los vestidos más bonitos y baratos de la temporada, y pasamos por alto otras prendas más atemporales igual de cómodas y sofisticadas. En esta ocasión hablamos del caftán. Una prenda comodín perfecta para estas vacaciones con la que soportar las altas temperaturas con estilazo. Siluetas holgadas, cinturones relajados, bordados con mucho detalle, estampados étnicos... en la variedad está el gusto, y para gusto el de María Pombo.

La influencer ha compartido en Instagram un look muy favorecedor con el que ha encontrado en el caftán, la alternativa ideal al clásico vestido. Y no nos extraña nada, se trata de una pieza muy práctica con la que podrás crear tanto outfits para ir a la playa con el bikini debajo, looks urbanos en clave casual o el perfecto aliado para combatir las noches de verano más frías. La menor de las Pombo lo ha combinado con un sombrero, el accesorio tendencia de la temporada más visto entre las famosas.

El caftán de María Pombo está confeccionado con algodón en un tono crudo que multiplicará tu bronceado. Y no sabemos qué nos gusta más, si el escote a pico, su corte asimétrico o los pompones bordados que convierten una prenda básica en una de las más especiales del amario de cualquier fashionista.

Esta joya sigue disponible en la página web de Mango y es talla única. Su estructura amplia es apta para todos los tipos de siluetas. Y lo mejor: está rebajada a más de la mitad de precio. Antes: 49,99 euros. Ahora: 19,99 euros.

Caftán pompones de Mango. (19,99 euros). pinit mango.com

¿Estamos ante una de las mejores compras que puedes hacer ya mismo?

