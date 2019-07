10 jul 2019

Compartir en google plus

Aunque a las fans de la moda nos gusta soñar, de ahí que devoremos las alfombras rojas de Hollywood y Cannes o las pasarelas de Milán o París, lo que realmente nos soluciona la papeleta es acceder a ideas de estilismo que podemos llevar a la realidad aquí y ahora. Por eso nos gusta tanto el perfil de Instagram de Mery Turiel: aunque tiene debilidad por los vestidos de fiesta, sus looks para el día a día son una fuente de inspiración constante. Son cómodos, son accesibles y son bonitos. No podemos pedir más.

El look con bermudas de Zara y blusa de Natura que lleva Mery Turiel se va a agotar ya. pinit instagram

El look con el que Mery Turiel nos ha sorprendido desde sus stories de Instagram, sencillo pero súper efectivo: un top blanco con detalles en rojo fantásticos y una falda-bermuda que le da el toque de estilo definitivo. Mery recurre a una marca que quizá no se nos hubiera ocurrido explorar: Natura. La influencer ha encontrado una blusa directamente precios: tiene manga larga, el puño bordado, escote de pico y cierre de lazo con pompones. Está confeccionada en algodón 100% y el precio es fantástico: 21,90 euros.

Los agotadísimo shorts de Zara que volverán en breve a la tienda gallega. pinit ZARA

La bermuad que parece una falda o la falda-bermuda es la pieza central del look de Mery Turiel, pues su estampado le da sentido a los detalles bordados de la blisa. Se trata de un diseño de Zara que quizá no encuentres ya en la tienda online de la megamarca gallega, pero como es de la nueva colección seguramente no tardarán en reponerlo. Cuidado: se agotará inmediatamente. La bermuda lleva un cinturón con lazada en el mismo tejido y cierra en el lateral, con una cremallera oculta en la costura. El precio es un chollo: 9,95 euros.