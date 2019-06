13 jun 2019

Zara vuelve a ser la firma responsable de que exista otra prenda que ya se haya convertido en nuestro nuevo capricho y tiene que ver con uno de esos tops espectaculares con los que esta temporada ha conseguido crearnos verdaderas adicciones. De hecho, esta prenda de la que te queremos hablar podría pasar perfectamente por una de esas prendas de alta costura o incluso de pasarela.

Y lo mejor, es que además de incluir una de las tendencias que más vamos a ver esta temporada (los diseños con lazo), también nos hemos dado cuenta de que ya se ha convertido en una de las prendas favoritas de las influencers.

La primera a la que vimos lucirlo fue a Mery Turiel y con un look perfecto para una de esas noches de verano tan especiales. Para conseguir copiarlo solo necesitarás unos shorts negros y de tiro alto como los que ha lucido la influencer, unas sandalias con tacón y ¡listo! El lookazo estará asegurado...

Lady Addict también ha caído rendida a esta nueva prenda viral de la firma y además se ha decantado por incluirla en un look algo más casual con unos shorts vaqueros en color blanco y de tiro medio. Una opción ideal para conseguir uno de esos looks de verano que nos morimos de ganas por lucir y además quedará genial tanto con unas sandalias de tacón o planas, como con unas sneakers blancas.

Nosotras ya no podemos pensar en otra prenda en nuestra maleta de vacaciones que no sea este nuevo top cropped de Zara, así que nos hemos ido directas a la web de la firma para hacernos con ella y tenemos malas noticias... ¡solo queda una de las tallas disponible en la web! No nos extraña sobre todo porque su precio de 29,95 euros es súper asequible para todos los bolsillos.

Así que tendremos que cruzar los dedos para que Zara decida volver a reponerlo en su web o para que aún quede alguna pieza despistada en tienda. Sea como sea ¡lo queremos!

Cuerpo popelín con escote pico y hombros descubiertos, 29,95 euros. pinit Zara.

¿Ya se ha convertido en tu nueva prenda capricho?

