11 jul 2019

Estamos acostumbradas. Las tiendas como Zara reciben tantas prendas nuevas cada semana, que es normal que no lleguemos a localizar prendas extraordinarias a tiempo y nos quedemos sin talla o sin existencias. El caso que os traemos es justo el contrario: prendas que vemos una y otra vez en el shopping online y que descartamos totalmente porque no llaman de ninguna manera nuestra atención. Hasta que se las pone una influencer. Solo entonces advertimos todas sus posibilidades y nos hacemos la pregunta del millón: ¿por qué no nos dimos cuenta de que era tan espectacular? Respuesta: porque no somos Rocío Osorno.

La camisa cropped de Zara que nos ha descubierto Rocío Osorno. pinit ZARA

La influencer sevillana es capaz de sacarle partido a un saco de arpillera, eso ya lo sabemos. Por eso no nos extraña nada que una sencilla camisa blanca que jamás hubiéramos puesto en nuestra wishlist nos maraville tanto en este estilismo con vaqueros negros. Un contraste de color más que clásico que resalta todas las buenas decisiones de diseño de la blusa: un tejido de popelín con cuerpo, los volúmenes de las mangas, el largo cropped... Los accesorios de Chanel (el bolso) y Prada (los zapatos) hacen el resto.

Aún puedes hacerte con esta camisa de Zara sin problemas en su tienda online: está disponible en todas las tallas por 29,95 euros. Lleva cuello solapa clásico y unas preciosas mangas abullonadas por debajo del codo, que Rocío Osorno recoje bastante gracias a su puño elástico para acentuar el volumen. Se trata de una vuelta de tuerca al clásico de fondo de armario genial: el largo cropped queda súper original ¿Cómo se nos pudo pasar por alto?