20 jun 2019

Compartir en google plus

La cuenta de Instagram de Rocío Osorno es una fuente de inspiración si todavía eres de las que estás en búsqueda del look perfecto de invitada. La influencer propone infinidad de estilismos en su feed para todos los gustos, como ya hizo hace unos días con este kimono de Asos, y una vez más ha sorprendido gracias a su última publicación: un vestido de flores que ya hemos buscado su versión barata y sí, está en Zara.

Osorno se ha atrevido con el estampado floral a todo color y ha dejado a un lado el corte midi y largo al que nos tiene acostumbradas con los looks de invitada que ella suele proponer. Esta vez se ha decantado por un modelo corto, ceñido a la cintura, con un hombro al descubiero y con la manga abullonada de Imperial Fashion, firma que han elegido otras influencers como Mery Turiel con un vestido de princesa o María Fernández-Rubíes con modelo negro ultrasexy. El vestido de Rocío se encuentra disponible en la web por 114 euros.

El vestido de Imperial Fashion que ha vestido Rocío Osorno. pinit @rocioosorno / imperialfashion.com

Sin embargo, si esta cifra se te va de presupuesto no te preocupes, Zara es la solución a todos nuestros problemas y tiene un modelo muy similar por 29,95 euros. También es corto y con mangas abullonadas, solo se diferencia en que este vestido tiene ambas mangas y las tonalidades de las flores son algo más oscuras. No tiene el original escote asimétrico del vestido de Rocío Osorno, pero sí tiene un escote en pico en la espalda que favorece muchísimo. Ya lo sabes, no tienes excusa para apuntarte al estampado floral para el outfit de tu próxima celebración.

El vestido de Zara tiene un escote en pico en la espalda que favorece muchísimo. pinit zara.com

También puede interesarte...

- Rocío Osorno nos confirma que este top de Zara es la nueva prenda viral

- Rocío Osorno tiene el truco para tener el moreno más bonito y brillante sin tomar el sol

- Con este mono de espalda escotada serás la invitada perfecta ¡Palabra de influencer!