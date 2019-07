17 jul 2019

Es lo peor de comprar tallas curvy: no encontrar una adaptación de las tendencias que vemos en las tallas convencionales. Al final, las siluetas y estilos que se eligen para estas tallas terminan adoleciendo de clásicas, aburridas y repetitivas, simplemente porque las marcas no invierten lo suficiente en recursos y diseñadores que sepan proyectar lo último en prendas a partir de la 44. Por suerte, a veces la traslación es fácil y podemos ver replicadas prendas del low cost más restrictivo (Bershka solo talla hasta la L) en marcas fantásticas como Violeta, donde sí podemos constatar una mayor presencia de las tendencias en el diseño de moda en tallas plus.

La cazadora cropped con estampado camuflaje de Bershka. pinit BERSHKA

Ya en primavera comenzamos a ver prendas con el estampado de camuflaje que volvemos a ver ahora en verano. Se trata de un print estupendo para contrastar con prendas muy femeninas en los looks más sofisticados, pero que también acompaña a cualquier estilismo con vaqueros o shorts perfectamente. La versión de Bershka es perfecta para las noches de verano frescas del norte: lleva dos bolsillos de plastrón delanteros y un largo hasta la cintura súper favorecedor.

En el viaje de la tendencia hasta Violeta, vemos que la prenda se transforma en una cazadora con largo hasta la cadera, una silueta que alarga y estiliza más que la versión corta. Sin embargo, no sabemos si esa diferencia de tela puede justificar la enorme diferencia de precio que existe entre la cazadora de Bershka (25,99 euros) y la de Violeta (59,99 euros). Estamos hablando de más del doble de precio. Es una pena que para lucir la misma tendencia, las chicas curvy tengamos que pagar el doble o más por los looks. ¿No os parece?