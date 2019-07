8 jul 2019

Era cuestión de tiempo que Marina Llorca, una diseñadora gráfica mallorquina activista del body positive, llamara la atención de una gran marca y saliera de su pequeño círculo de influencia. No solo tiene un cuerpazo de impresión, sino un sentido para la moda que puede conectar con muchísimas mujeres, sean de su talla o no. Qué suerte que fue H&M la que fichó inmediatamente una fotografía suya, luciendo un escueto bikini rojo sobre bronceado de impacto en una cala rocosa. La foto es súper bonita: los colores (el filtro) le da un aire vintage años 70 fantástico.

Esta es la foto de Marina Llorca con la que H&M ha arrasado en sus redes sociales.

Todo empezó con un mensaje en Instagram del equipo de H&M: "Una foto fantástica! Nos gustaría que tu fotografía formase parte de nuestro material de marketing. Si te parece bien, puedes responder #YesHM". Por supuesto, ella accedió, y en pocas horas la foto ya se ha ganado más de 500.000 likes y una cantidad de felicitaciones y piropos de impresión. Es la prueba de que algo está cambiando lentamente en nuestra apreciación de los cuerpos femeninos: hay belleza más allá de la talla 38.

Marina lLlorca suele subir fotos en bikini a su Instagram también como parte de su activismo body positive.

La verdad es que Marina llorca posee el deseado cuerpo curvilíneo con silueta de reloj de arena que contagia de sexy todo lo que se pone. Pese a las similitudes, es todo lo contrario al físico calculado y del todo artificial que se ha construido Kim Kardashian y compañía, con una falta de armonía general entre las proporciones de caderas y piernas. El súper sexy bikini rosa que lleva en esta foto es de Asos, pero ya está agotadísimo..

Además de subir fotos con estilismos geniales, Marina Llorca puso en marcha una campaña llamada #MarinaImitandoXL en la que ha replicado posados de famosas con la talla única de la moda (36, 38) para demostrar que mujeres con cuerpos diversos resultan igualmente bellas y funcionan igual de bien para las marcas. Este posado, por ejemplo, se inspiró en otro de Amaia Salamanca para Women's Secret..

Uno de los últimos posados de Marina Llorca en su perfil de Instagram con un bikini de Primark.

Lo que Marina desea hacer entender a las marcas es que su persistencia a la hora de lanzar colecciones con solo dos o tres tallas o que no tengan en cuenta la diversidad de cuerpos (por ejemplo, las chicas que tienen el pecho grande), incide en la frustración y la inseguridad que puede afectar a las mujeres. "Llega el verano y no quieren comprarse ropa de baño, no las representan. No quieren mirarse al espejo. No se sienten fuertes, atractivas y felices cuando entran en sus tiendas y mucho menos cuando salen, ¿es ese el mensaje que quieren lanzar?". Tiene toda la razón.