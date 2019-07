17 jul 2019

Sucede muy pocas veces que un vestido de los que Cristina Pedroche lleva en Zapeando, su programa en La Sexta, nos encaje a todas. Suelen ser diseños muy llamativos, pensados para destacar en un plató de televisión súper colorista. Por eso nos ha llamado tantísimo la atención este diseño en color azul denim con el que nos ha sorprendido la presentadora esta semana. No puede estar más lejos de su estilo habitual, desdoblado entre ajustadísimos estilismos y esculturales mallas de deporte.

El vestido color denim azul de Capriche que Cristina Pedroche ha llevado en su programa, Zapeando.

Por supuestísimo, hemos acudido rápidamente a la web de la marca que Cristina Pedroche siempre etiqueta en sus looks, Capriche, para buscar este look híper democrático. Sin embargo, no damos con él. ¿Será que se ha agotado o que no ha llegado aún a la colección? Esperamos que este kimono azul de silueta fluida y manga al codo esté pronto disponible en tienda, pues somos legión las que quisiéramos hacernos con él.

Si queremos clonarlo, encontramos en tiendas multimarca como Asos o Zalando algunos vestidos con este tipo de silueta fluida, que también podemos cenir con un cinturón con un color a contraste, tal y como hace Cristina Pedroche. Atención al detalle definitivo de estilismo de este look, que igual puede pasar un poco inadvertido: el cinturón va a juego con las uñas. Qué magia tienen las estilistas de Zapeando: cuidan los detalles al milímetro.