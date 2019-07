11 jul 2019

Arrancó ayer el Mad Cool reunió a miles y miles de personas que no quisieron perderse entre otras cosas a Rosalía, quien deslumbró con un look de un diseñador español. Entre los asistentes al festival se encontraban muchos famosos que también se unieron a la fiesta, como Belén Esteban o Cristina Pedroche, quien acudió con un total look rosa ideal.

La colaboradora de Zapeando escogió un estilismo sencillo y muy fácil de copiar. Pero sobre todo, era un outfit cómodo con el que además de ir guapísima podía darlo todo durante los conciertos. Pedroche escogió unos shorts vaqueros de talle alto de Denny Rose a los que dio color añadiendo un top de esocte asimétrico rosa flúor de Capriche. Conjuntó el top con unas zapatillas también rosas (en este caso palo) de plataforma de la marca Puma y un bolso de Prada.

Crisitna Pedroche estuvo en el Mad Cool con un total look rosa. pinit gtres

Pero lo más llamativo del estilismo era sin duda el beauty look. Pedroche escogió uno de los peinados más festivaleros después de las dos trenzas de raíz: los dos moños. Un peinado que dejaba ver con claridad el maquillaje pink que llevó y que consiguió gracias al pintalabios de su colección para Inglot.

Un producto del que presumió en las redes y que no solo utilizo para los labios si no que también arriesgó usando ese fucsia en los párpados. No faltó el highlighter bien marcado consiguiendo un make up brillante muy característico de los festivales. ¡Nos encanta!

