17 jul 2019

Es innegable: el blanco es el color que más nos apetece ponernos en verano, porque resalta muchísimo el bronceado que ya tenemos a estas alturas y porque proporciona una luminosidad extraordinaria a nuestro look. Sin embargo, tiene sus peligros: no es un color que afine la silueta, con lo que es necesario tener cuidado con los volúmenes de los diseños que eligen el blanco, y pierde todos sus efectos especiales si el tejido o el patrón de la prenda no tienen un mínimo de calidad y sofisticación. Dicho más directamente: no conviene abaratar cuando se trata de blanco porque la prenda puede parecer mucho más barata de lo que es.

Detalle de los detalles de calados y ganchillo de la blusa blanca de Stradivarius.

Stradivarius logra conjurar todos los peligros del blanco en este maravilloso conjunto que nos ofrece en su último drop de la colección de verano. Tiene mucho mérito, además, que lo haga precisamente esta marca del low cost, pues sus precios son de lo más ajustados del shopping de moda. Su acierto absoluto está en elegir dos estilos muy muy sofisticados para dos prendas que combinadas forman un conjunto imbatible. Sin duda, te preguntarán dónde lo has comprado en cuanto entres con él en la oficina.

El pantalón, con un patrón cropped de pernera ancha, pinzas y botones de adorno en el talle, va a volar de la tienda: por 19,99 euros te llevas un diseño de pura tendencia, sofisticado y, además, blanco. Eso sí: cuidado las que prefieran estilizar la zona del muslo, porque este pantalón no ayuda a ello. La blusa romántica sin mangas, con detalles calados y de ganchillo, no puede ser acompañante más perfecto. Con un precio totalmente accesible (19,99 euros), eleva totalmente un look en blanco que nos parece, directamente, un sueño por menos de 40 euros. ¡A por él!