17 jul 2019

Las seguidoras de los looks con peto vaquero lo tenemos claro: Sara Carbonero es la influencer que mejor los lleva en el universo Instagram, una maestra a la hora de darle su toque personal con camisetas, jerseys o blusas románticas, una genialidad que saca a esta prenda del armario worker de su rudeza habitual. Sin embargo, este verano le ha salido a Carbonero una contendiente muy seria en este capítulo de los petos en denim. Se trata de Teresa Bass, admiradora confesa de esta prenda y usuaria más que habitual. Su look nos ha enamorado instantáneamente: porque combina un peto clásico con un tirante suelto con uno de los tops románticos que tanto se están llevando este verano. Está fantástica.

El top romántico de tirantes que lleva Teresa Bass es de la firma Please. pinit PLEASE

Si estás deseando clonar el look de Teresa Bass, lo tienes fácil: todo él es de la firma Please, excepto las clásicas Converse con plataforma. Desafortunadamente, no encontramos este exacto peto vaquero en la tienda online de la firma, pero sí puedes comprar el mismo top, un diseño en algodón cropped abullonado con elástico en los bordes y tirantes fruncidos, adornado con encaje de St. Gallen. Lo mejor: está en rebajas. Costaba 47 euros pero te lo puedes llevar por 23,50 euros. Un chollazo.

Un peto similar al que lleva Teresa Bass lo encontramos en H&M. pinit h&m

Por suerte, es fácil encontrar petos vaqueros en prácticamente todas las tiendas del low cost: es una prenda que está presente cada verano entre las opciones vaqueras. Hemos localizado en H&M un modelo que puede encajar perfectamente a la hora de clonar el look de Teresa Bass: está confeccionado en denim súper elástico, tiene un corte ajustado con cremallera en un lateral, un bolsillo superior, bolsillos decorativos delante y bolsillos traseros. En las tallas más pequeñas lo tienes en rebajas: 8,99 euros. Pero a partir de la 38, el precio asciende a 29,99 euros. Lo amortizarás.