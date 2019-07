17 jul 2019

Tenemos que reconocer que nos volvemos locas cada vez que entramos en la web de Primark, y seguimos sin entender que el gigante de la moda no tenga venta online. Sin embargo, pueden presumir de tener una de las cuentas de Instagram más inspiradoras de todas las marcas 'low cost', y es ahí, a golpe de post, donde hemos encontrado los dos vestidos (baratísimos) con los que queremos presumir de tipazo y bronceado este verano.

Tenemos más que comprobado que la silueta de los 'wrap dress' es la que más favorece la figura, porque su pronunciado escote en uve queda súper sexy, marcan la cintura, disimulan volúmenes en la cadera y, además, crean una abertura en la falda que se vuelve súper seductora al caminar. Por si fuera poco, estos dos vestidos de Primark tienen un largo midi rematado con un volante que sienta como un guante.

Pero hay más: si este vestido cruzado nos hace parecer más estilizadas, sus colores potenciarán nuestro bronceado después de tomar los primeros rayos de sol. Y es que tanto el naranja como el lila harán que parezcamos más morenas.

Como nos contaron hace tiempo desde Primark, por política de empresa no hacen rebajas porque "ajustamos los precios al máximo para que nuestros clientes tengan opciones de moda al mejor precio todo el año, no solo unos cuantos días". Y a juzgar por lo que cuestan estos vestidos, no nos cabe duda alguna...

