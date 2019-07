18 jul 2019

Si hay algo que nos divierte cada año por estas fechas es pensar en todos esos vestidos de verano y looks de invitada que nos pondremos para todos nuestros eventos. Sin embargo la situación cambia cuando la fecha para el evento de acerca y aún no hemos elegido nuestro look perfecto. Es en ese momento cuando necesitamos que entre en juego una de esas prendas salvavidas que nos facilite un auténtico lookazo, pero con la que no renunciemos a estar cómodas. ¿Cómo conseguir esa prenda comodín? Muy fácil, solo necesitas tener en el armario un par de monos de invitada reservados para estos casos.

Uno de ellos ya es ese mono de espalda escotada que nos mostró hace unas semanas Sandra Majada y ahora la influencer nos ha mostrado una segunda opción con la que seguro conseguirás estar espectacular en tu próximo evento.

Ambos cuentan con el tono verde como protagonista, pero esta segunda opción de la que te hablamos tiene un color verde agua casi azul que nos parece lo más para este verano. Además cuenta con detalle de cuello tipo smoking y cinturón forrado perfecto para estilizar al máximo la figura así que ¡te sentará como un guante!

Si a esto le añadimos que su cinturón está situado ligeramente por debajo del pecho y que el pantalón cuenta con diseño de pata de elefante, entonces está claro que también podrás presumir de piernas XXL con este lookazo.

Además este tipo de color es ideal para combinar con tonos morados, eso precisamente es lo que ha hecho la influencer combinándolo con una espectacular pamela de dmaniq.

Mono con cuello esmoquin en color verde agua, 191,20 euros. pinit Chiribita.

Si nuestros argumentos ya te han convencido entonces es el momento de que busques este diseño en la web de Chiribita a la que pertenece, para así hacerte con este mono tan especial de la firma que además está rebajado a 191,20 euros.

¡Nosotras ya planeamos hacernos con él! ¿Y tú?

