18 jun 2019

Bodas, bautizos, comuniones, la graduación de tu mejor amiga por delante... y ¿aún no tienes nada en el armario para ponerte? ¡Que no cunda el pánico! Conseguir el look perfecto en tiempo récord puede parecer imposible, pero hay una influencer que siempre es nuestra inspiración en estos casos: Sandra Majada, más conocida como Invitada Perfecta en Instagram.

Ella es la responsable de que nos hayamos encaprichado de otro de esos lookazos con espalda escotada que no queremos dejar pasar este verano. Concretamente de un mono de pantalón largo acampanado, tirantes y detalle de volantes que la influencer ha lucido en una de sus recientes publicaciones en Instagram:

¿El toque estrella de esta prenda? Su detalle con botones forrados como adorno en la parte inferior del escote y su color verde aguamarina. Un color que Sandra Majada ha combinado a la perfección con diferentes complementos y accesorios en morado otro de los colores favoritos de las influencers esta temporada ¿El resultado? Un lookazo de diez que ya nos planteamos copiar para nuestro próximo evento:

Así que tras descubrir que es perfecto para todos nuestros looks de invitada esta temporada, no hemos podido resistirnos a localizarlo en la web de Lady Pipa a la que pertenece. Y ¡tenemos buenas noticias! porque lo hemos encontrarlo en todas las tallas (de la XS a la L).

Mono Louise verde, 159,95 euros. pinit Lady Pipa.

La única mala noticia es que su precio en la web es de 159,95 euros, así que no se trata de ninguna de nuestras prendas capricho no low cost. Aún así cruzamos los dedos para que resista hasta que empiecen las rebajas de verano porque sea como sea ¡lo queremos! ¿Y tú?

