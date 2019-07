21 jul 2019

Úrsula Corberó se ha convertido no solo en una de las actrices más relamadas del momento, también en una influencer a la que acudimos cuando de buscamos looks inspiraciones elegantes. Su estilo rompedor nos inspira en cada paso que da, y ahora que ha estado promocionando la tercera temporada de 'La casa de papel' hemos mirado con lupa cada uno de sus outfits. Sin embargo, y a pesar de que han pasado ya unas semanas desde que lució un look bicolor para la presentación de 'El árbol de la sangre', película que protagoniza junto a Álvaro Cervantes, nos hemos dado cuenta de que en Zara podemos copiarle un look de alfombra roja. ¡Y en versión veraniega!

Son numerosos sus cambios de looks: cuando se dio a conocer lucía una media melena rubia, más tarde cambió al tono chocolate a la vez que su estilo se definía poco a pocos, hasta llegar a la Úrsula Corberó que conocemos hoy en día, con un pronunciado derroche de personalidad, pelo corto con el que juega en cada evento (de pronto lo lleva liso, rizado, que opta por una cresta o un tupé) y sus outfits se ven elegantes y sofisticados gracias en parte a su imagen y caracter.

La actriz llevó un dos piezas de pantalón y chaqueta en blanco y negro de Chanel. Pero tranquila, se trataba de dos prendas de entretiempo y nosotras tenemos la opción de verano, con falda y cuerpo exactamente iguales. ¡De Zara! Ambas prendas se encuentran en las rebajas y con tallas disponibles, así que es momento de que nos hagamos con él si queremos aprovecharlo en verano. La falda de talle alto está disponible por 9,99 euros y el top por 7,99 euros. ¡Menos de 18 euros todo el look!