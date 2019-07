21 jul 2019

Violeta Mangriñán se dio a conocer en 2017 en el famoso programa de Telecinco 'MyHyV', y desde entonces no ha dejado de trabajar para la cadena. La también exsuperviviente se ha ganado a más de un millón de seguidores pero no solo por sus continuas apariciones en televisión y líos amorosos, también por su buen gusto a la hora de vestir. Haciendo uso de marcas de moda 'low cost', Violeta es una fanática de la ropa y complementos de Zara y así lo demuestra diariamente con los looks que elige de la firma de Amancio Ortega.

El actual estilo de Violeta Mangriñán nada tiene que ver con el de hace dos años... Sin personalidad vistiendo y acudiento a looks demasiado "horteras", el avance que ha hecho la actual pareja de Fabio Colloricchio, también concursante y finalista de 'Supervivientes 2019', es más que notable, solo teniendo en cuenta lo sencillos que resultan ahora sus looks, sin carga de complementos ni mezcla de estampados, como sí hacía antes. Ahora recurre a Zara para dejarse ver con los vestidos más tendenciales y zapatos de tacón mucho más elegantes que los que llevaba meses atrás.

Al igua que Sofía Suescun, que acude a Zara casi todas las semanas ara sus eventos en la cadena de televisión que le dio a conocer, Violeta Mangriñán cuelga en su cuenta de Instagram casi todos sus looks, firmados en la mayoría del gigante de Inditex, como ese vestido que han compartido también Alba Carrillo y Mery Turiel. Estos son solo algunos de ellos: