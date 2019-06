22 jun 2019

Como si de una influencer se tratara, Alba Carrillo está viendo cómo el número de sus seguidores crece por momentos. ¿Por qué pasa esto? La presentadora de televisión está atrayendo a un gran colectivo que quiere seguir de cerca sus propuestas en cuanto a moda se refiere, sus looks y sus últimas adquisiciones. Y nosotras, para qué nos vamos a engañar, hemos caído en la tentativa de seguir de cerca cada paso de da, porque detrás de un buen look siempre viene otro mejor. ¿Recuerdas el vestido bicolor que usó para una festividad madrileña? O aquel otro vestido de Oysho que está completamente agotado... Nos preguntamos si pasará lo mismo con el último modelo que ha lucido de Zara.

Alba Carrillo, en su rutina de mostrar el look escogido para su programa 'Ya es mediodía', ha enseñado un vestido de Zara que no habíamos visto antes, o al menos no nos habíamos fijado en él. ¡Es precioso! Se trata del diseño mini con escote recto y con manga elástica corta y abullonada que nos ha convencido no solo por esto, también por tener un cinturón con lazada combinada y este estampado tan apetecible. Su precio (39,95 euros) es el culpable de que esta prenda se haya gastado en más de una ocasión... Afortunadamente Amancio Ortega se ha acordado de todas las que aún no lo tenemos y vuelve a estar disponible en todas las tallas. ¿Llegará a las rebajas?

Lo hemos añadido a nuestra 'wishlist' de Zara y hemos cruzado los dedos para que, exactamente en una semana, este precio marque, como mucho, 29,95 euros. ¡Y la rebaja ya sería notable! No estamos muy convencidas de si aguantaremos hasta entonces, pero tampoco de que el vestido no vuelva a agotarse en estos días... ¡Esperemos que no!