22 jul 2019

La idea no es nueva: muchas influyentes de la moda han localizado looks lenceros tan bonitos, que hacen inevitable llevarnos al exterior. Hemos visto camisones, pijamas y tops de andar por casa en plena calle en multitud de ocasiones. Sin embargo, esta conexión entre los brillos satinados y el encaje y la playa es la que más nos convence. La idea de Gala González de vestirse con un conjunto de seda para una escapada playera nos parece un diez. Se trata de un total look en color teja de Intimissimi en cien por cien seda con un precio al alcance de todas (39,90 euros el top y 25,90 euros el pantalón) y talla hasta la XL. Más allá de esa talla, podemos clonar la idea con tejidos más a pie de calle gracias a H&M.

Pjama de satén de H&M que puedes llevar tranquilamente a la playa y hasta la talla 54. pinit H&M

Una opción que lleva un poco más allá la idea de Gala González es recurrir a este pijama corto en color rosa antiguo y con un precioso estampado. Se trata de un conjunto de dos piezas de satén de H&M (29,99 euros) con el clásico ribete en color de contraste, camisa con cuello redondo, solapas de muesca y botones y pantalón corto con elástico y ribete corto de volante en la cintura. Nos parece genial para una escapada a la playa o la piscina.

Conjunto lencero disponible en las tallas extendidas de H&M. pinit H&M

Pero si queremos clonar exactamente el look de Gala González, podemos recurrir a un conjunto lencero de satén en negro que H&M tiene disponible en su colección de tallas grandes. Se trata de un dos piezas con el clásico adorno de encaje en el escote, tirantes finos ajustables y pantalón corto con elástico en la cintura y otro ribete de encaje en el bajo. El precio es imbatible: 19,99 euros.