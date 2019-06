27 jun 2019

Las prendas lenceras se han convertido en básicos del armario. Los tops, los vestidos y las faldas de este estilo inundan las colecciones de las tiendas y son de lo más vendido. Su tela brillante y su toque sexy ya no son solo para dormir, si no que también valen para salir. Al parecer este estilo gusta a mucho María Fernández-Rubíes, quien ha lucido este conjunto lencero en Ibiza. Además no es la primera vez que le queremos copiar el look de casa para ir a la playa.

La influencer compartió este pijama de top y short de seda en color rosa que combinó con un sombrero de paja y con el que no sabemos si se atrevió a pasear por las calles de Ibiza, pero es tan bonito que no nos importaría.

María con el pijama lencero de Intimissimi pinit @mariafrubies

El pijama es de Intimissimi y a pesar de que ella escogió este rosa, está disponible en más de 20 colores diferentes. El top cuesta 39,90, aunque algunos de los tonos están rebajados a 27,90, y el short 25,90.

El look lencero que lleva María Fernández-Rubíes está disponible en varios colores. pinit intimissimi.com

Si te atreves a copiar el look de María te proponemos estos pijamas satinados de otras marcas de estilos diferentes, pero igual de ideales. El primero es este rosa oscuro de Women'Secret que tiene el escote cuadrado y está rebajado a 15.99 euros. La segunda propuesta nos encanta por tener el pantalón estilo culotte. Es de Oysho y está disponible en rosa empolvado, el pantalón cuesta 25,99 euros y el top 22,99. Por último, hemos escogido este con el pantalón estampado de Etam. Las dos prendas están rebajadas a 9,99 euros cada una.

Pijamas de estilo lencero para copiar el look de María Fernández-Rubíes. . pinit womensecret.com /oysho.com / etam.es

Aquí te dejamos algunas ideas para que te atrevas con estos conjuntos para salir. Añade unas sandalias y un bolso y estarás lista para cualquier evento de noche de verano. Además es super sexy y fresquito, ¿qué más quieres?

