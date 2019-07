25 jul 2019

No hay semana que no se viralice un selfie en bikini de Lucía Rivera: la modelo e influencer está luciendo una colección de baño a la altura de su tipazo y de su estilo totalmente sexy. De hecho, la misma Lucía ha reconocido que no entiende porqué cada vez que sube una instantánea se revolucionan las redes: ¿por qué suscitan muchos más comentarios que los posados de otras influencers? Muchos adivinan que, además, algunas de ellas están tomadas por su actual pareja, el piloto de motos Marc Márquez, junto al que sigue de vacaciones por destinos varios (primero la Costa Brava, ahora Asturias). A nosotras, la verdad, nos encanta Lucía tanto como los bikinis que está eligiendo. Este último especialmente.

El bikini de la firma barcelonesa Helsbcn que lleva Lucía Rivera se ha confeccionado de manera totalmente artesanal en España. pinit HELSBCN

Aunque la foto es muy bonita, es una pena que se haya hecho a contraluz: no se puede ver con detalle lo maravilloso que es el bikini que lleva Lucía Rivera. La verdad: nos ha sorprendido tanto su diseño como su factura. Lo ha creado una firma de Barcelona, Helsbcn, con lycras españolas e italianas de máxima calidad (con lo que nos aseguramos de que el traje de baño nos dure impecable varias temporadas) y está confeccionado en talleres catalanes de manera totalmente artesanal.

Detalle de la parte de atrás del bikini que lleva Lucía Rivera. pinit HELSBCN

La marca recomienda lavar a mano y en frío y secar a la sombra para alargar la vida de esta prenda de baño, llena de detalles de diseño. Nos encanta el cruce de cintas en rojo y verde que adornan la braguita del bikini, además de la decisión de llevar completamente a rojo la parte de atrás. El estampado serpenteante le añade, además, aún más sofisticación. Helsbcn permite comprar tallas diferentes de braga y sujetador (que lleva copas extraíbles), aunque aún no tiene este diseño en rebaja: cuesta 55 euros. Pero te va a durar y durar.