20 jul 2019

Compartir en google plus

¿Tu ropa de baño es básica y clásica? ¿No te gustan los estampados y prefieres los colores lisos? Amiga, debes saber que hay todo un mundo de posibilidades más allá de tus gustos que hacen que cada año los bikinis y bañadores sean aún más espectaculares y apetecibles. Está bien eso de tener ropa de baño "de siempre", apostando por lo seguro, pero no hay marca de moda que no se haya reinventado y apostado por algo diferente que se convierte en todo un acierto. Así que nosotras te animamos a que pruebes, al menos, un bañador distinto a los que sueles usar normalmente, que deje tu vientre al aire y tenga un corte de espalda bonito. ¿Crees que no los hay? Sí, y las influencers del momento lo tienen, como Lucía Rivera o Alba Díaz.

Hace unos días hablábamos del trikini que había lucido la hija de Vicky Martín Berrocal en su cuenta de Instagram. Subida a un flotador de estos que hacen que nuestras fotos queden más espectaculares si cabe, Alba Díaz promocionaba una pieza de baño en color negro que nos encantó y, por qué no decirlo, resultó ser todo un éxito. ¿La recuerdas? Ahora es Lucía Rivera la que cae rendida a esta tendencia que llegó para quedarse, porque no ha nacido ahora ni se irá la próxima temporada. Los bikinis han encontrado una forma divertida de juntarse por uno de tus perfiles, por lo general a la altura de la cintura o cadera, y queda un figura preciosa. ¡Nos encanta lo bien que le queda a ella!

La modelo ha desvelado que se trata de una pieza de Bershka, y para nuestra sorpresa no es de rebajas, por loq ue la probabilidad de hacernos con ella es aún mayor. ¡Nos encanta! Pero hay que darse prisa porque las tallas están volando y hay ya alguna que otra agotada...