Parece ser que en la nueva temporada Las Chicas del Cable, las protagonistas van a dejar a un lado el uniforme agua marina de la compañía y, no solo nos van a hacer disfrutar de sus aventuras, si no también de sus looks inspirados en los años 30. Y esto, lo hemos podido saber gracias al estreno del tráiler de la nueva temporada que se podrá ver en Netflix a partir del 9 de agosto. En este adelanto de los nuevos capítulos, Carlota será la nueva protagonista adentrándose en la política en el marco de La República, el fin de la monarquía y la lucha por la igualdad de género. Las chicas seguirán luchando por sus ideales y nosotras ya estamos deseando que llegue el día 9 para acompañarlas.

Los estilismos de los años 20 ya nos habían gustado, sin embargo ahora, con las chicas aún más atrevidas y aventureras, nos hemos enamorado. Por ello, en este adelanto promocional de la nueva temporada hemos copiado los looks de las cinco en firmas low cost.

Lidia

Es el personaje principal de la trama y aparece en el tráiler con looks muy del estilo de las anteriores temporadas. El personaje que interpreta Blanca Suárez acostumbra a llevar estilismos ajustados con vestidos y faldas de tubo marcando la figura. Los labios rojos y las ondas al agua son características de un personaje que aparece en la fotografía promocional con un vestido verde oscuro midi. Una prenda de media manga y escote en forma de pico, que hemos encontrado muy parecida en Asos. En las rebajas de la web hay un vestido por 34,49 euros del mismo color y características, que se diferencia en que es de tejido plisado.

Lidia (Blanca Suárez) leva un vestido verde que hay muy parecido en Asos. pinit asos.com

Carlota

La más valiente de las cinco, Carlota es el personaje más atrevido y que más arriesga con sus looks. En esta temporada se olvida de los vestidos y apuesta por looks más masculinos como este con el que aparece al inicio del tráiler en medio de un miting político. Un traje beige con chaqueta cropped que combina con camisa blanca y pajarita y que sin duda nos ha enamorado. ¿Lo mejor? Que en las rebajas de Mango hay una americana muy parecida pero en color blanco por solo 22,99 euros y que con un pantalón blanco y camisa puedes copiar el look de Ana Fernández en Las Chicas del Cable.

Carlota (Ana Fernández) aparece con una chaqueta cropped que puedes encontrar similar en Mango. pinit mango.com

Ángeles

Ángeles es la más mayor de las chicas y los sucesos de las anteriores temporadas marcan también su vestuario. A pesar de que es más atrevida, (¡Alerta spoiler!) sigue siendo una viuda que tiene que aparentar tristeza y aparece con vestidos sencillos por la rodilla con estampados apagados como este negro de flores en tonalidades rosas. En la nueva colección de Zara hemos encontrado uno con un estampado parecido, de corte también midi y manga corta, pero con escote en pico por 39,95 euros. Además es uno de los que ha vestido Marta Ortega, la heredera de Inditex.

El vestido de flores que lleva Ángeles (Maggie Civantos) lo hay similar en Zara. pinit zara.com

Marga

Nadia de Santiago interpreta al personaje más tradicional que ya vimos despuntar en los anteriores capítulos y que es probable que se convierta en una mujer de armas tomar en esta temporada. Aún así sus looks son los más dulces de la serie y el vestido con el que aparece en la imagen promocional lo vuelve a demostrar. En el vídeo sale con prendas similares que sacan el lado más romántico del personaje. Marga aparece con un vestido crudo de estampado floral de colores que hay muy parecido en la nueva colección de Mango. Uno con escote cruzado y mangas acampanadas que vale 39,99 euros.

Marga (Nadia de Santiago) sale con un vestido de flores parecido al de Mango. pinit mango.com

Óscar

El cambio de género convierte al personaje que interpreta Ana Polvorosa en Óscar. Aparece en el tráiler siempre con vestuarios súper masculinos y en la fotografía sale con camisa, corbata y chaleco. Esta última prenda es una de las que más se van a llevar en la próxima temporada y en Stradivarius hay todo tipo de chalecos, entre los que se encuentra uno corto como el que lleva Ana Polvorosa por 17,99 euros.

