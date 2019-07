12 jul 2019

Sabemos que con las rebajas en su mejor momento no te has parado a echar un vistazo a la nueva colección de las tiendas. Has hecho mal. Aitana ya lo adelantaba con la su chaleco de crochet, y con lo último que ha legado a las tiendas hemos reafirmado cuál es la prenda imprescindible que debes incluir ya en tu armario, porque que te va a solucionar los looks de verano y los de invierno: el chaleco.

Si tienes algo de suerte, puedes encontrar alguno rebajado de la pasada temporada, pero si quieres hacerte con un chaleco sin duda tienes que ir a la nueva colección de Stradivarius. La firma de Inditex ha sacado a la venta una gran variedad de chalecos que te van a sacar de más de un apuro. Y es que puedes sacarle partido de muchas formas, como ya ha hecho Paula Argüelles consiguiendo un look de oficina ideal. Pero lo mejor es que puedes utilizarlo en invierno, encima de un jersey y tus jeans, o como vestido con medias y snakers. Y en verano, puedes usarlo sobre tus shorts y blusa de tirantes, o como vestido con unas sandalias.

El chaleco de doble botonadura de Stradivarius cuesta 29,99 euros. pinit stradivarius.com

Stradivarius causó furor con los vestidos blazer de diferentes colores y con los chalecos de lino que sacó durante la primavera y ahora lo ha hecho de nuevo. El vestido chaleco de doble botonadura cuesta 29,99 euros y lo puedes encontrar en negro y blancos. Eso sí, si prefieres algo más original en su "Coming soon" ya hay un modelo de raya diplomática.

Ekl vestido chaleco va a ser la prenda estrella de la temporada y en Stradivarius hay varios modelos. pinit stradivarius.com

Pero sí prefieres uno para utilizarlo más como vestido, en la firma de Inditex hay este cruzado por 25,99 euros en blanco, un tono muy veraniego, por lo que si prefieres que te valga más para los días de frío, tienes dos modelos más disponibles. Stradivarius ha sacado la versión de este vestido con estampado de raya diplomática y de cuadros vichy. Ambos en blanco y negro.

El chaleco se va a llevar en todas sus formas que puedes encontrar en Stradivarius. pinit stradivarius.com

Si la versión larga no te acaba de convencer, no te preocupes porque también tienen a la venta la versión corta en blanco y negro por 29,99 euros o el modelo mini disponible en blanco y gris también de raya diplomática (17,99 euros). No te arrepientas y sé de las primeras en fichar la prenda que estamos seguras que va a ser la estrella de la próxima temporada. No digas que no te lo hemos avisado.

