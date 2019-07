30 jul 2019

Cristiano Ronaldo ha vuelto a Madrid y no ha sido para visitar a sus ex compañeros del Real Madrid. El futbolista regresó a la capital para recibir un premio y como no, lo hizo acompañado de su chica, Georgina Rodríguez. La española escogió un look muy de su estilo, pero poco acertado para la gala de premios y que sin duda podría haber llevado cualquiera de la familia Kardashian. Una prenda que destacaba sus curvas y que, a pesar de que lo desmintió hace unos días con un sensual posado, ha vuelto a desatar los rumores de embarazo.

La pareja del futbolista portugués nos tiene acostumbradas a estilismos súper ajustados y muy sexys. Georgina siempre opta por prendas que marquen sus curvas como demuestra siempre a través de su cuenta de Instagram con leggins, tops y vestidos XXS. Y en esta última aparición pública ha sido fiel a sí misma y al estilo que ya ha dejado más que claro que tiene. Escogió un mini vestido nude que conjuntó con unas sandalias de tacón de infarto del mismo tono, pendientes XXL plateados y un clutch de Prada.

La prenda la firma Hervé Léger, una marca de ropa francesa que estamos seguras de que le encantaría Kim Kardashian. La colección del la marca está compuesta por vestidos imposibles, súper ajustados que al parecer ha gustado mucho a Georgina. Y a pesar de que le favorecía y estaba muy guapa, tenemos decir que era un vestido demasiado atrevido para el tipo de evento al que asistía, ya que se trataba de una gala de premios formal en la que una prenda tan sexy llamaba demasiado la atención.

Aún así, Georgina dejó claro que cuerpazo no le falta y posó al lado del jugado luso con orgullo. Un orgullo que demostró más tarde a través de su cuenta de Instagram compartiendo una imagen en el avión privado de vuelta a casa y en la que escribió: "La vida es un sueño cuando luchas por ellos... Enhorabuena mi vida".

