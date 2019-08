3 ago 2019

Quién fuera Rocío Osorno para estar ahora mismo paseando por las espectaculares calles de Nueva York... Pero a la espera de que ese momento llegue (siempre puedes planear un viaje express en cualquier momento) nos queda el consuelo de seguir copiándole sus looks y lucirlos en cualquier otra ciudad. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer... Porque acabamos de verla con un vestido básico 'animal print' que nos ha encantado, y además es 'low cost'... ¿Qué más se puede pedir?

Rocío Osorno, que acaba de contraer matrimonio, ha vuelto a apostar por H&M para vestir en su día a día. La marca de moda sueca acaba de lanzar una colección de lo más apetecible así que no nos extraña nada que su 'wishlist' se haya llenado de básicos y vestidos para lucir todo el mes de agosto, como aquel negro que llevó hacer unos días también en la ciudad estadounidense. Aunque parezca que no, se nos ha ido ya más de un mes y medio de verano... ¡Ahora nos queda disfrutar de la otra mitad antes de hacernos con los primeros looks de otoño!

Esta temporada H&M ha apostado fuerte por el 'animal print' y hay numerosos diseños con este estampado, así que siempre puedes optar por el de Rocío Osorno o elegir otro cualquiera que sea más largo, tenga manga larga, lleve cremallera, sus colores sean más claros o más oscuros... Te dejamos una selección de nuestros favoritos, pensados para todos los gustos:

Vestido 'animal print' de H&M: 9,99 euros.

Vestido 'animal print' de H6M: 19,99 euros.