4 ago 2019

Somos de las que piensa que en un festival de verano todo vale en cuanto a moda se refiere. No es que durante el resto del año haya quien se esconda tras otro tipo de prendas y llegue, por ejemplo, el Arenal Sound y muestre otro lado de sí misma que nunca antes había sacado a la luz, pero sí que confiamos en la capacidad que tenemos todas a la hora de crear looks más extravagantes para este tipo de fiestas que en otro tipo de eventos no se nos ocurriría usar. Y eso es exactamente lo que nos ha pasado con el body semitransparente de Mery Turiel.

La conocida influencer, que está rozando los 790.000 seguidores en Instagram, ha mostrado a travñés de las redes sociales cuáles están siendo sus looks para afrontar el Arenal Sound, uno de los festivales de España más famosos y demandados. Dada su longitud en el tiempo, llegando a durar una semana, Mery Turiel ha tenido que hacer una maleta enorme para todos los días de festival... ¿Y que nos estamos encontrando? Con que la valenciana se ha ido de compras a Bershka y se ha hecho con más de un top... ¿Nuestro favorito?El body negro lencero que se ciñe a todos los tipos de cuerpo.

Es de Inditex y está disponible por 17,99 euros. ¡Todoun acierto de inversión! Ella lo halevado con shorts levis, pero en otoño o invierno puedes optar por unos jeans de talle alto o llevarlo bajo otro tipo de prendas. ¡Será todo un acierto y le darás un toque más elegante! Nosotras, desde luego, no vamos a dejarlo escapar... ¡Ya hay tallas agotadas!