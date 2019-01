27 ene 2019

Hay que reconocer que al final, todas terminamos comprando en las mismas tiendas. Zara, Stradivarius, Bershka y Mango se han convertido en el sustentador de nuestro vestidor, y salvo en algún caso especial donde adquirimos algo de otras marcas, por lo general nuestro entorno compra también ahí. Mery Turiel no ha llegado para descubrirnos un mundo nuevo, pero sí que nos ha dado la idea clave para que nadie nos copie ciertas prendas (a no ser que te vayas de la lengua)...

La influencer valenciana ha compartido una imagen donde aparece con una chaqueta vaquera de borreguito y, como era de esperar, un oleaje de comentarios se apilaban en la imagen a espera de que Mery desvelara de dónde era. ¡Y no es de ninguna sección de mujer! Ahí estaba su secreto: la ha comprado en la sección de hombre de Bershka para conseguir un efecto oversize y quede micho más anchita se lo que realmente es. Ella ha usado la talla L y para nuestra sorpresa, aún sigue disponible.

Pero ella no es la única en recurrir a estos trucos... Dulceida también se dejó ver con un abrigo largo de color blanco que compró en la sección masculina de Zara. Al final resulta muy útil no solo para no coincidir, sino que se descubren verdaderas joyas que nos sirven tanto a hombres como a mujeres.