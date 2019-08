13 ago 2019

Aunque casi haya pasado, con el verano, llegan las precupaciones por el físico. La temida 'operación bikini' se convierte en el tema de conversación de todas. ¿Perder kilos? Una obsesión. Y todo para, supuestamente, lucir figura en la playa. Pero sinceramente, lo único que debes hacer de cara a la 'operación bikini' es comprarte uno y lucirlo sin complejos en la playa, piscina o en cualquier lugar que desees.

Fuera complejos y ¡hola! a piezas preciosas que realcen tus curvas y te hagan sentir fenomenal. Porque (y esto es algo que defendemos siempre) el estilo no está reñido con la talla. Y es posible llevar looks de infarto independientemente de la talla. Por eso, hemos seleccionado a nuestras influencers curvy favoritas (y todas 'made in Spain') que mejor lucen traje de baño.

Tanto bañador como bikini, el límite lo pones tú, porque estas mujeres han llegado para quedarse (y sus curvas también). ¡No les pierdas la pista! Tengas la talla que tengas son pura inspiración, sea cual sea la estación del año. Ahí van... ¡Les darás un 'follow' instantáneo!

Ana Pizarro

Lidia de Soy Curvy

Yamila de Dolce Curvy

Cristina Haro

Marina Llorca

Sin duda, todas podemos (Y DEBEMOS) lucir palmito en la playa. ¡Al agua!