14 ago 2019

Estos meses de verano, Instagram está lleno de fotos de influencers en las playas de todo el mundo. Y no dejamos de mirar, envidiosas, sus maravillosos looks de vacaciones. Porque ellas no van a la playa como todas las mortales, lo hacen con todo el kit: vestido o top playero maravilloso (como el de Paula Ordovás), accesorios ideales (como María Fernández Rubíes) o con bikinis espectaculares, como es el caso de Lady Addict. La influencer ha posado en Instagram con un traje de baño de dos piezas con flecos que le hace un cuerpo espectacular.

Como es evidente, se lo queremos copiar y por eso hemos investigado la marca, que ya tenemos entre nuestras favoritas del verano. Se llama Seventees, es una firma 100% española que fabrica prendas de algodón 'con amor', como ellos mismos declaran en su web y siempre respetando a la naturaleza.

Este es el modelo de bikini de Seventees que luce Lady Addict en Inatgram. Cuesta alrededor de 100 euros y ahora están de rebajas en la web. pinit

El modelo que lleva Silvia (Lady Addict) es este, con estampado tye-die, top de corte triángulo y unos originales flecos que caen del top hacia la tripa. Un modelo que, además de como bikini, se puede llevar a modo de top para ir, por ejemplo, a algún festival de verano.

El precio ronda los 100 euros en temporada aunque ahora la web está de rebajas y, si tienes suerte, puedes encontrar tu modelo favorito por 60 euros. Este en concreto costaba 120 euros y se ha quedado en 60, es el modelo Derek y pertenece a la colección resort. Está disponible en dos tallas: la S y la M.