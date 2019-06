3 jun 2019

María Fernández-Rubíes es especialista en looks sencillos pero acertados. Sin muchas pretensiones, la influencer siempre apuesta por la sencillez -este look en rosa de top de manga abullonada y pantalón de Mango es uno de los que mejor lo demuestra- y aunque sus últimos looks han sido casi todos estampados, con este que te enseñamos hoy ha dado en el clavo. Por su vestido verde mini en tono verde flúor. Pero, sobre todo, por sus sandalias de color que nos tienen enamoradas.

Si bien tenemos un montón de opciones de vestidos mini en colores vivos, tanto lisos como estampados, en los que inspirarnos, las sandalias que le queremos copiar a María no puden ser otras que estas de Zara. La influencer ha elegido las de color morado pero hay tres tonos más y no sabemos cuál de ellos nos tiene más in love.

Este es el modelo de sandalias de Zara que lleva María Fernández-Rubíes, en plástico color lila, pero están disponibles en más colores: naranja, verde y rosa. pinit zara

Un modelo de plástico, perfectas para la piscina o la playa (aunque no descartamos llevarlas también en plena ciudad, somos así de modernas) y que encajan a la perfección con un vestido también de un color llamativo. Son planas y con tres tiras: dos que las sujetan al pie y una de ellas que va atada al tobillo con una hebilla del mismo tono.

Sandalias de tiras de plástico de Zara, disponibles en diferentes colores. pinit zara

Su precio es otra de las cosas que más nos gustan, cuestan 25,95 euros y hay tallas disponibles desde el número 36 hasta el 41. Lo malos es que ya sabemos cuánto dura la disponibilidad en Zara, sobre todo después de habréselas visto puestas a una influencer como María Fernández-Rubíes.