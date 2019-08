18 ago 2019

Compartir en google plus

Cuando pisó la famosa isla de 'Supervivientes', Violeta Mangriñán se encargó de agotar el famoso bikini que lució durante su estancia en el programa. El diseño, en color rojo y azul, era de Calzedonia y ha sido el más famoso de la marca este verano 2019. Agotando todas las tallas y los diferentes diseños en los que fue creado, nos dimos cuenta del poder de la actual pareja de Fabio para inspirar a sus seguidoras en el mundo de la moda. Ahora, presumiendo de bronceado, la también extronista de 'Myhyv' está dejando con la boca abierta a sus 'followers' con su buen gusto a la hora de escoger los vestidos de Zara su marca favorita.

No es la primera vez que Violeta Mangriñán hace uso de esta firma española para su día a día. Es más, se trata de la marca que reina en su vestidor, y no solo en cuanto a vestidos se refiere, también para llevar camisetas, faldas e incluso accesorios, como un lazo negro de nueva colección de la firma de Amancio Ortega. Escogiendo minuciosamente sus looks, Violeta se ha decantado por un diseño fluido en color marrón, también de nueva coleción, que está siendo un éxito en Zara. ¿No sabes a cuál nos referimos?

El vestido satinado con nido de abeja en la parte del pecho está disponible desde la talla S hasta la L y cuesta 29,95 euros. Violeta, que lo ha llevado en su escapada a Ibiza, lo ha combinado con sandalias planas, pero este vestido nos parece ideal para lucirlo con sandalias de cuña o tacón. ¡Qué buena compra ha hecho!