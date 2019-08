19 ago 2019

En invierno lo tenemos claro, el traje de chaqueta y las blazers son nuestros mejores aliados para ir a la oficina, pero en verano la cosa se complica y elegir el outfit adecuado acaba convirtiéndose en un auténtico quebradero de cabeza. Y ese '¿qué me pongo?' que nos repetimos cada vez que nos levantamos y abrimos el armario, acaba siendo algo habitual.

Y la culpa de que este sea el gran dilema estilístico cada año, la tienen las altas temperaturas sí, pero también ese frío que nos lleva directas al invierno cada vez que el aire acondicionado está a tope y ese calor estresante que experimentamos al salir del trabajo y pisar el asfalto... Pero además de esto, muchas veces buscamos una combinación de prendas que sean capaz de adaptarse a una tarde de terraceo con las amigas, a una tarde de piscina o playa o a una de esas noches de verano que nunca acaban.

Y si después de todos estos requisitos ya estás tirando la toalla ¡tranquila! porque el estilismo perfecto existe y Sincerely Jules nos lo ha demostrado a través de uno de sus recientes looks de Instagram:

Esta vez lo ha hecho con una combinación que jamás pensamos que podría ser compatible, pero que nos ha convencido y mucho: pantalón playero y camisa. Y como toque estrella una de esas riñoneras súper coloridas a modo de bandolera ¡Nos encanta!

Y es que además de ser una propuesta súper atrevida, cumple todos los mínimos que un look de oficina necesita. Para empezar, la camisa de rayas le da ese toque elegante al look propio de un estilismo de oficina y esa combinación con pantalones playeros con diseño patchwork a todo color, nos garantiza que nuestro look será fresquito y muy veraniego.

¿La clave para combinar ambas prendas? Julie Sariñana opta por llevar la camisa ligeramente por dentro del pantalón (por uno de los lados) y por el otro por fuera. Y para rematar unas sandalias planas abiertas, una riñonera en un color llamativo y ¡listo!

El lookazo está asegurado y además de ser perfecto para ir a tomarte algo con las amigas después del trabajo, también se nos ocurre que es ideal para llevarnos incluso a la playa. Sobre todo por esos pantalones que podrás incluso combinar con con uno de esos tops low cost baratos que no puedes dejar pasar este verano y que podrás llevarte debajo de la camisa.

Camisa de cuello solapa y magna larga remangada 29,95 euros / Pantalones playeros de Bohemia de cachemir Katy, 9,60 euros. pinit ZARA/ bOoHOO.

Nosotras ya hemos pensado en un look alternativo inspirado en el de la influencer con una camisa de rayas de Zara y unos pantalones del mismo estilo que le hemos visto a Julie Sariñana y que hemos encontrado por menos de 10 euros en la web de Boohoo.

¿Y tú? ¿Ya estás planeando en copiar su look este verano?

