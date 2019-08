20 ago 2019

Aitana y Sofía son mujeres totalmente diferentes en cuanto a su estilo y forma de vestir. A pesar de que ambas tienen edades parecidas y a ambas les gusta seguir las tendencias, la ropa que suelen escoger dista mucho una de la otra. Los looks de la cantante son siempre muy urbanos con zapatillas y entre sus firmas favoritas se encuentra Asos y Stradivarius. Mientras que la colaboradora de televisión es más de mini vestidos sexys y taconazos y prendas de Zara como este bañador que se ha llevado a Maldivas. Aún así, las dos han escogido el mismo vestido para ir a la playa y... ¡nos encanta!

Fue primero la ex triunfita quien compartió a través de su cuenta de Instagram la prenda protagonista. Ha sido durante de sus vacaciones en la playa junto a su pareja Miguel Bernardeu cuando ha optado por utilizar encima del bikini un mini vestido blanco palabra de honor con fruncido que se ajusta en el pecho. Un básico que combina con cualquier prenda de baño que utilices y que le puedes sacar mucho partido. Algo que Sofía Suescun también lo sabe.

La ex concursante de Gran Hermano ha regresado de sus vacaciones en Maldivas junto a su novio Kiko Jiménez, y ha sido fotografiada en el aeropuerto con el mismo vestido que el de Aitana. Sofía escogió esta prenda como look de viaje cómodo que conjuntó con unas sandalias. Todavía no hemos descubierto de dónde es, pero en Asos hay uno muy similar si te has enamorado como nosotras de él. Cuesta 32,99 y es perfecto para copiar el look de playa de estas dos mujeres.

En Asos hay un vestido blanco para ir a la playa muy similar al de Sofía y Aitana. pinit gtres / asos

No te pierdas...

- El topless de Sofía Suescun por el que podría ser detenida

- Aitana tiene el bikini low cost de Asos que hace tipazo

- El look más bonito y romántico de Aitana que puedes encontrar muy parecido en Asos