1 jul 2019

El Wanda Metropolitano acogió a decenas de artistas para celebrar el concierto por la paz, un evento solidario en el que no faltó una de las artistas del momento: Aitana Ocaña. La ex triunfita fue una de las más aclamadas por el público y el look escogido para este día es sin duda uno de los más bonitos y románticos que le hemos visto. El look que llevó hace unos días en El Hormiguero no lo pudimos copiar, sin embargo este sí y en versión low cost.

Aitana emocionó al público al interpretar "Vas a quedarte" con un conjunto blanco de tweed que resaltaba su moreno y que nos ha parecido ideal para deslumbrar en las noches de verano. El outfit se componía de un crop top de escote bardot y mangas abullonadas y un short de talle alto de pinzas.

Aitana deslumbró con un conjunto de tweed blanco. pinit instagram

Además, la cantante sorprendió al añadir unas sandalias con taconazo fino a las que no nos tiene nada acostumbradas, ya que acostumbra a vestir zapatillas o botines de tacón ancho para darlo todo sobre el escenario.

No sabemos (todavía) de dónde es el outfit, pero nos ha gustado tanto que ya hemos buscado cómo copiarlo. En Asos puedes encontrar tops del mismo estilo que el que ha levado Aitana, incluso los hay en diferentes colores y texturas.

Puedes copiar el look romántico de Aitana con estos tops de Asos. pinit asos.com

La primera propuesta tiene escote corazón, aunque las mangas son algo más cortas que las del modelo que lleva Aitana y cuesta 82,99 euros. El segundo se diferencia en el escote que es recto, pero las mangas son parecidas y es más barato ya que cuesta 48,99 euros. El tercero es de estampado de rayas y de manga larga con fruncido en el bajo y además vale 20,99 euros.

