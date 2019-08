24 ago 2019

Seguramente no hayas cerrado la temporada de bodas y eventos importantes y ahora en septiembre tengas algún que otro acto al que acudir de gala. Nosotras aún estamos en la búsqueda del vestido perfecto para ser la invitada más especial, pero como encontrarlo nos está llevando más tiempo del que pensábamos (y eso que hemos visto algún que otro diseño que nos ha enamorado como uno azul que llevó la influencer Elena Brotons) hemos optado por escoger en primer lugar los complementos. Puede que te parezca un locura, pero en muchas ocasiones (por no decir en la mayoría) es mejor tener claros primeros los accesorios con los que iremos ya que la búsqueda del look siempre es más fácil que la de los bolsos y zapatos...

E indagando nos hemos topado con una marca española que nos ha robado el corazón. Se trata de TataMana una firma que nace de la diversidad. Diversidad de estilos pero también diversidad de culturas: la artesanía mexicana adaptada a la moda europea. Joyería, bolsos, zapatos, fulares y vestidos son las piezas que forman el universo de la marca. Todos los productos están confeccionadas uno a uno a mano por artesanos locales mexicanos y seleccionados personalmente en mercados y talleres del país. Los accesorios se confeccionan con materiales como latón, alpaca, cobre, cuarzo, piedras volcánicas, palma natural y materiales reciclados. ¡Tendrás complementos únicos!

Además de sus complementos casual para el día a día, TataMana ha querido hacer un guiño a la invitada más sofisticada reservando para ella las piezas más llamativas: bolsos joya, brazaletes y pendientes para todo tipo de eventos. Te dejamos algunos de nuestros accesorios favoritos. ¡A originalidad no te va a ganar nadie!

Bolso Lupita con forma circular y con un cactus labrado en latón incrustado. 140 euros. pinit Tatamana

Bolso KuBell con forma de semicírculo y con un cierre en forma de cactus labrado en latón. 145 euros. pinit tatamana