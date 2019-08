24 ago 2019

Nuevamente es María García de Jaime la protagonista de la semana. La joven influencer, que contraerá matrimonio el próximo 13 de septiembre con su novio Tomás Páramo, ha vuelto a dejarnos con la boca abierta con un vestido que no habíamos visto antes, y ya es raro porque estamos siempre al pie del cañón con todos los nuevos diseños, y más cuando es verano y los colores son los protagonistas. Esta vez ha sido con un diseño de Oysho, una de sus firmas favoritas, y las flores junto con los botones que hay desde el escote hasta el final del vestido son los verdaderos atractivos de esta pieza rebajada.

Creemos que llegamos tarde, porque la pieza no está disponible en la web española de la marca de Inditex. Confeccionado en tallas S, M y L, ahora solo puede adquirirse en algunas de ellas pero en webs extranjeras, así que quizá todavía puedas hacerte con él, aunque el envío sea otro asunto... Se trata de un diseño abotonado en color naranja pastel con flores blancas que nos ha robado el corazón. Se vendía por 35,95 euros y en rebajas se ha llegado a ver por 15,99 euros. ¡Una rebaja más que considerable!

María García de Jaime es una fan incondicional de esta firma dado que no es el primer look que le vemos de la marca... Hace unos días mostraba un top multicolor de la temporada primavera/verano 2018 y numerosos bañadores de nueva colección. ¡A María le gustan más los bañadores que los bikinis! Y le sientan tan bien... Seguiremos atentas a sus próximos looks, estamos deseando que nos muestre las primeras pinceladas del otoño.