25 ago 2019

Da igual que sea invierno que verano, la camisa blanca nunca pasa de moda. Es un básico en nuestros armarios pero, con frecuencia, olvidamos que la camisa blanca tiene mucho más recorrido en nuestros looks del que solemos darle. Y aunque se la hemos visto a incontables it girls, no recordamos que ninguna lo hiciera al estilo de Mery Turiel, ni combinándola de la misma forma. La influencer es de nuevo nuestra protagonista por aportar un toque diferente a un look que podría haber pasado desapercibido...

Ha sido en la plataforma social Instagram, dónde si no, donde hemos visto un nuevo look veraniego de Mery Turiel. Mostrándoselo a más de 785.000 seguidores, la autora de 'Iki: aquello porlo que vale la pena vivir' ha llevado una falda mini floral de Pull & Bear que ha combinado con una camisa blanca de Bershka. No vayas a pensar que la prenda básica que debería de haber en todos los armarios ha pasado desapercibida... De eso nada. Justamente nuestros ojos se han posado sobre ella (mucho antes que en la falda) porque ha optado por llevarla anudada, dejando entrever parte de su cuerpo. ¡Más original imposible!

Con bolsillos, botones dorados en contraste y escote a pico, la camisa de Mery Turiel se ha convertido en nuestra favorita hasta la fecha. Al ser fluida debe de ser comodísima y podrás llevarla todo el año dada su versatilidad. ¿Quieres saber dónde conseguirla? En Bershka, por 17,99 euros. Nada tiene que ver con aquella que plagiaron a Chanel, pero tiene otro encanto al que es difícil de escapar. ¡Nos hacemos con ella ya mismo!