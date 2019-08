26 ago 2019

Lo confesamos... A estas alturas del verano ya tenemos nuestra wishlist llena con todas esas prendas con las que las influencers nos han hecho soñar este verano a golpe de like, pero tenemos que contarte que todavía nos quedan nuevos fichajes por añadir a esa lista infinita de prendas que ya son nuestro nuevo must. Nos acaba de pasar con el bañador de lunares de Vicky Martín Berrocal que hace tipazo y también con el nuevo vestido que le hemos visto a la influencer María Fernández-Rubíes en su cuenta de Instagram.

Un vestido veraniego y con detalles bordados, con mucho estilo mexicano, del que nos hemos enamorado completamente y que también queremos incluir ya en nuestra selección de los vestidos blancos más bonitos y low cost del verano:

Y otra de las cosas que más nos ha gustado de esta nueva prenda de la influencer, no es solo que incluye el color que más arrasa cada verano, o esos bordados multicolor ideales, sino que nos parece perfecto, tanto para un look de playa, como para un look de diario y además es tan bonito que solo tendrás que recurrir a un sencillo bolso de rafia y a unas cuñas o sandalias para conseguir un look de 10 en tiempo récord.

¡Nos encanta!

En esta ocasión la influencer se ha decantado por un vestido largo de la firma Tatamana que aún está disponible en la web de la marca y además ¡en todas las tallas!

Vestido Blanco bordado colores, 42 euros. pinit Tatamana.

Y lo mejor es que conseguirlo solo te costará 42 euros. No lo dejes escapar... Será el responsable de tus lookazos lo que queda de verano ¡palabra de influencer!

