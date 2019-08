20 ago 2019

Si hay algo por lo que siempre se caracteriza el verano es porque no podemos quitarnos de la cabeza todos esos bikinis y bañadores que triunfan en Instagram, todos los vestidos vaporosos y fresquitos que nos pondremos, pero también otra de las prendas más cómodas y estilosas de la temporada: los caftanes. Los hay largos, cortos, con estampados repletos de color, sofisticados, boho... Este ha pasado a convertirse en la prenda salvavidas para los looks de playa y las influenceres no lo han dejado pasar tampoco este verano.

De hecho, se ha convertido en la prenda imprescindible para la mayoría y concretamente hay uno que ha pasado a ser la nueva prenda viral de Instagram. Esta vez, nos referimos a una camisa boho tipo caftán que ya te advertimos, hace unas semanas, que querrías este verano y que fichamos después de vérselo puesto a María Pombo.

Pero ahora ha acabado por conquistar al resto de nuestras influencers favoritas. De hecho, la última en lucirlo ha sido María Fernández-Rubíes en un color azul a juego con un sombrero de playa ¡La combinación nos encanta!

Paula Ordovás también se ha hecho con este caftán en el mismo diseño pero en un color rosa ideal:

Paula Ordovás ha lucido este caftán en uno de sus recientes stories de Instagram. pinit Instagram.

Así que nos hemos puesto a buscar esta nueva prenda viral del verano en a web y ¡voilá! Aún hemos dado con ella en la web de la firma Mau Loa y lo mejor es que podrás conseguir el tuyo por 35 euros y en cualquiera de los cinco colores que hemos encontrado disponibles: pistacho, lavanda, negro, blanco o azul.

Kurta en color pistacho, 35 euros / Kurta en color lavanda, 35 euros. pinit Mau Loa.

¡No te quedes sin el tuyo estas vacaciones! El lookazo estará asegurado...

