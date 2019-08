28 ago 2019

Pensábamos que el último look de Nuria Roca significaba el fin de sus lujosas vacaciones y su vuelta al trabajo dado que el inicio de la nueva temporada de 'El Hormiguero' está a la vuelta de la esquina. Pero lo cierto, es que la presentadora está inmersa en un nuevo proyecto. Es una de las protagonistas de la próxima serie factual de TNT llamada 'Road Trip', en la que viajará a Estados Unidos junto a Esty Quesada. La primera parada de esta experiencia ha sido Miami y para ello, la escritora ha escogido un look que es perfecto para la vuelta a la oficina y que nosotras ya lo hemos copiado en su versión low cost.





Con un estilismo nada apropiado para las altas temperaturas de Miami, algo que sus seguidores le han recriminado, Nuria Roca ha comenzado esta nueva aventura. Un outfit compuesto por una blazer gris de cuadros de la firma White que la colaboradora combinó con unos jeans negros de estilo culotte y una camiseta de manga corta del mismo tono. Además, añadió unos botines cowboy de efecto piel de serpiente que son tendencia.

Este estilismo es ideal para la vuelta al trabajo y para estos días en los que ya está empezando a refrescar. Puedes hacer otras combinaciones como cambiar la camiseta por una blusa para un look más sofisticado o los botines por unas sneakers e incluso sandalias para ir más fresquita. La blazer de Nuria no se encuentra en la web de la firma, pero en Zara hay una muy similar por 59,95 euros. Además, el gigante de Inditex también tiene unos vaqueros culotte negros como los de la actriz que cuestan 19,99 euros. ¡Toma nota y copia el look perfecto de oficina a Nuria Roca!

En Zara puedes encontrar una americana muy similar a la de Nuria Roca. pinit zara