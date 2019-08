5 ago 2019

Compartir en google plus

Acaba de dar comienzo agosto, el mes por excelencia de las vacaciones, y Nuria Roca ha anunciado todo lo contrario. Ha despedido sus lujosas vacaciones a través de las redes sociales y lo ha hecho con una imagen en la que parece ella en bikini. Ya lo hizo con el bañador más favorecedor de la temporada y ahora este bikini ha despertado el interés de sus seguidores y no es para menos.

VER 10 FOTOS

Los mejores bikinis y bañadores para potenciar el bronceado este verano

Se trata de un bikini de estampado de flores muy colorido de la marca Red Point. La prenda, que se encuentra disponible en Amazon, cuesta 29,90 euros cada pieza y es un modelo de bikini perfecto gracias a su diseño y colores. Las tonalidades verdes, rosas y azules sobre un fondo blanco son el mejor estampado que puedes escoger para subir un par de tonos tu moreno.

Además, si no te gustan los bikinis con aro y relleno, el truco de este bikini que propone Nuria Roca es perfecto para aumentar el pecho visualmente hablando. El top triangular tiene un mini volante en la costura interior lo que hace que parezca que tienes el pecho algo más grande. Además, la braguita fruncida en las costuras que ha escogido la también escritora es ideal para disimular el corte en las curvas y se adapta a la perfección.

El bikini de flores de Nuria Roca se encuentra a a venta en Amazon. pinit amazon.com

Aun así, si te has enamorado como nosotras del estampado, pero sigue sin convencerte el diseño, en Amazon hay disponibles otros tipos de braguita (anudada en los laterales o tipo culotte) y de top (con aro o de estilo bandeu). Así que, no tienes excusas para no copiar el bikini perfecto del verano de Nuria Roca.

No te pierdas...

- Este look de Nuria Roca es top y lo puedes conseguir por 35 euros

- Nuria Roca tiene la blusa que queremos combinar con infinitos looks

- Sabemos cómo copiar el lookazo de invitada que lució Nuria Roca en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos