31 ago 2019

Si eres una amante del leopardo ha llegado tu momento. Bueno, en realidad el 'animal print' ha sido tendencia las últimas temporadas. Pero como no se va... es hora de atreverse y dar un paso más. Sí, este otoño verás el estampado más difícil de combinar por todos lados y lo mejor, es que será de maneras muy originales que te harán plantearte si el 'mix and match' en la moda es realmente lo tuyo. Si la temporada pasada te quedaste con las ganas de aquirir la falda de tubo de estampado leopardo rojo de Zara, Nuria Roca ha llevado el vestido con el que no echarás de menos (ni un poquito) la prenda que jamás llegaste a comprar.

Hablamos de la prenda ideal para hacer la transición al otoño. Con media manga, suelto, cómodo y con el largo perfecto, sirve para cualquier día, cualquier ocasión y lo puedes combinar con cualquier calzado. Tres de tres en el ránking de vestidos perfectos. Solo cuesta 39,95 euros y está disponible desde la talla XS hasta la XXL.

pinit zara

Muestra inequívoca que esta temporada vamos a querer todos los vestidos de Zara. Y cuando decimos todos, no nos equivocamos. Empezando por este...