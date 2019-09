2 sep 2019

Compartir en google plus

Hay prendas que nada más verlas consiguen que tengamos un auténtico flechazo a primera vista, como el vestido de la nueva colección de Zara más impresionante que le vimos a Alexandra Pereira en el Festival Venecia y tenemos que confesar que ahora nos ha vuelto a suceder con otra prenda de nueva colección y esta vez de Stradivarius.

Pero nosotras no hemos sido las únicas, de hecho sabemos que ha conquistado a casi todo el planeta, sobre todo después de que la firma de ropa lo compartiese en su cuenta de Instagram y a través de una de las imágenes de su nuevo editorial.

"¿Todavía no está disponible verdad? ¿Vendrá a España?", "No me sale en la app de España", "¿Disponible en México?", "¿Ya se encuentra disponible en Bogotá?"... Esos han sido algunos de los muchos comentarios que hemos podido leer en Instagram sobre esta nueva prenda de la firma que ya promete agotarse incluso antes de estar a la venta.

Incluye manga abullonada y escote asimétrico. pinit Stradivarius.

Y es que estamos seguras de que ya hay lista de espera para hacerse con este top con escote asimétrico y manga larga abullonada en color fucsia. De hecho, ya puedes dejar tu correo para que te avisen cuando se ponga a la venta en la web.

Y no nos extraña, porque esta prenda viral no solo es perfecta para estilizar la zona del cuello, hombros y escote por su tipo de diseño, sino que combina ese diseño mitad blusa y mitad top que nos encanta y además en un tono fucsia ideal para elevar cualquier look básico en segundos.

Es perfecto para combinar con tus prendas más básicas y conseguir los mejores looks de entretiempo. pinit Stradivarius.

Nosotras ya planeamos conjuntarlo con nuestros vaqueros y con nuestras faldas midi para nuestros looks de entretiempo e incluso con unos shorts o bermudas para los últimos días calurosos del verano.





VER 7 FOTOS 7 vaqueros para sustituir a los slouchy jeans de Zara con los que también vas a lucir tipazo

Sea lo que sea con lo que decidas combinarlo, el lookazo estará asegurado.

Blusa con manga asimétrica, 17,99 euros. pinit Stradivarius.

Y lo mejor es que se trata de un top low cost porque su precio es solo de 17,99 euros ¿Ya quieres incluirlo en tu armario?