2 sep 2019

Compartir en google plus

Habíamos fichado ese look de noche que nos trasladó a un verdadero cuento de hadas en el Festival de Venecia, pero sin querer, pasamos por alto uno de sus estilismos más chic y espectaculares hasta la fecha y que Alexandra Pereira lució en su llegada a Venecia. Y es que con este lookazo del que te hablamos, la influencer no solo nos ha demostrado que no es necesario gastarse todos los ahorros en un vestido para ir al Festival de Venecia, sino que también ha encontrado una de las prendas de la nueva colección de Zara más espectaculares.

Así es, Amancio ha vuelto a coronarse con un vestido midi que puede pasar perfectamente como un vestido de lujo y que es la versatilidad personificada ¿La razón? Lo mismo nos lo llevaríamos a un evento, a nuestras vacaciones o en un look de oficina. Todo depende de con qué decidas combinarlo y además es una de esas prendas de diseño midi capaces de hacerte más alta ¡Nos encanta!

La influencer, lo ha combinado con unas sandalias de lazo con estampado animal print. Por otro lado, ha preferido llevar un maquillaje ligero y su nuevo corte de pelo con unas ondas suaves y muy naturales.

No nos cabe duda de que la influencer nos ha dado con este vestido, toda una lección de estilo y siguiendo la clásica premisa de 'menos es más'. Y es que el diseño en sí de la prenda es súper sencillo, pero cuenta con diferentes detalles clave que lo convierten en el vestido perfecto: mangas cortas abullonadas, escote en pico, cierre delantero de botones, largo midi, cinturón del mismo tejido y abertura frontal en el bajo.





VER 10 FOTOS 10 vestidos de nueva colección de Zara para las próximas semanas

Sobre todo llama la atención ese detalle de cinturón alto perfecto para marcar y estilizar la figura en esta zona.

Vestido midi con escote pico, manga corta abullonada y cinturón a juego, 39,95 euros. pinit Zara.

Si como nosotras, ya estás pensando en incorporarlo ya a tu armario esta temporada, tenemos que decirte que además de estar disponible en todas las tallas, su precio en la web es de solo 39,95 euros.

¡Date prisa! porque esta será tu mejor inversión de la temporada...