6 sep 2019

El entretiempo está a punto de formar parte de nuestras vidas (aunque en algunas partes del país ya ha comenzado) y con él vuelve esa clásica pregunta diaria cada mañana: "¿Qué me pongo?". Y esto sumado a que en el armario tenemos esa mezcla entre ropa veraniega y ropa más calentita de cara al otoño y también sumado al cambio constante de las temperaturas, hace que no sepamos sobre qué tipo de looks decantarnos. Por eso hemos vuelto a buscar inspiración en nuestras influencers favoritas y esta vez Mery Turiel ha sido la encargada de crearnos una nueva necesidad para esta temporada.





Nos referimos a un lookazo de la influencer, de esos que nos conquistan nada más verlos, y cuyas dos prendas protagonistas, además de pertenecer a la nueva colección de Pull&Bear y ser lo más bonito que hemos visto esta temporada, también ¡están a punto de agotarse!

Esta vez, Mery Turiel ha llevado una falda midi con estampado floral y cierre frontal con botones y abertura en el bajo, que ha combinado con una blusa de manga corta con escote en pico, cierre de botones y detalle de volante en el bajo. ¡El look no puede gustarnos más!

Ambas prendas son tan ideales, que no nos extraña que ya hayan empezado a agotarse en la web de la firma. Concretamente esta blusa con volante y escote en pico ya solo está disponible en tres tallas:

Blusa con detalle de volante y escote en pico, 15,99 euros. pinit Pull&Bear.

Y la falda midi de flores, lamentamos decirte que ¡ya ha volado por completo en la web de Pull&Bear! Eso sí, tranquila porque aún hay esperanzas de que podamos hacernos con ella, y es que en la web puedes dejar tu correo para que te avisen cuando vuelva a estar disponible.

En concreto, esta segunda prenda nos parece perfecta para lucir con sneakers, con Converse, botines o incluso sandalias de tacón. Combina con todo y su diseño midi es perfecto para darnos más altura, así que ya la hemos incluido en nuestra lista de prendas que hacen más alta.

Falda midi con estampado de flores y botones, 17,99 euros. pinit Pull&Bear.

Hacerte con ambas prendas te saldrá ¡solo por 33,98 euros! ¿A qué esperas para copiar este nuevo lookazo de la influencer?