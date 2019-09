4 sep 2019

Todas las mortales necesitamos de vez en cuando recurrir a un peinado que signifique comodidad, que sea fácil de hacer y que haga brillar culquier estilismo sin importar si es muy elegante o de diario. Pero dar con ese peinado no siempre es sencillo y conseguir aportarle ese toque de naturalidad que buscamos, sin que parezca que hemos salido a la calle según nos hemos levantado de la cama, no siempre es tarea fácil. Pero sabemos de una influencer que sí ha encontrado el peinado comodín para todos sus looks y que, además de ser súper fácil de hacer, aporta ese toque desenfadado que buscamos.

Y si aún no lo has adivinado, hablamos de Mery Turiel y de su inseparable moño despeinado o messy. Un tipo de peinado que aporta sofisticación a cualquier look, que además estiliza al máximo el cuello porque lo deja al aire, da protagonismo al rostro y es uno de esos peinados que rejuvenecen. La influencer sabe cómo sacarle partido en la mayoría de sus looks y siempre acierta con él, sea cual sea el estilismo por el que se decante.

De hecho, se lo hemos visto incluso en algunos de sus lookazos de invitada más espectaculares.

Lo cierto es que este es un moño que a más de una le recordará al clásico peinado de estar por casa, pero que tiene su propia técnica para que quede perfecto. Y es que es el típico moño que si piensas mucho no sale y que cuando no lo planeas queda perfecto. Pero si aún sabiendo esto no consigues el resultado que quieres, te aconsejamos que fiches las claves que nos dio en su día la influencer María Pombo ¡te saldrá perfecto!

La verdad es que no nos extraña que las influencers estén enganchadas a este tipo de moño messy porque sienta fenomenal a casi todas las mortales y a Mery Turiel le queda como a pocas. La influencer tiene ese don para saber cuándo llevarlo en sus mejores looks y ¡nos encanta!





VER 22 FOTOS Estos son los looks de Mery Turiel más bonitos y que más rápido se han agotado

Eso sí, para los estilismos más elegantes hemos observado que Mery Turiel prefiere llevar este tipo de moño en una versión baja y con algún mechón suelto por la parte de delante.

Así hizo con este look de fiesta con el que nos conquistó el pasado diciembre:

¿A qué esperas para hacerlo protagonista en todos tus looks?