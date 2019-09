12 sep 2019

Habría que ser muy egoísta para no compartir este look de Nagore Robles. Porque la colaboradora de televisión tiene sus días buenos y sus días malos, aunque tenemos que reconocer que casi todas sus elecciones a la hora de vestir nos encantan. Sus firmas favoritas son Zara, Mango y Sfera y suele apostar por vestidos, camisas y bañadores que resaltan el tipazo que tiene. Su último look no es ni especialmente glamuroso ni sexy, pero sí perfecto para el día a día en la oficina. Y lo ha conseguido por menos de 50 euros. Nagore ya es toda una experta en el low cost.

Con solo dos prendas ha dado con la clave del perfecto outfit de oficia. Y nosotras se lo vamos a copiar inmediatamente porque son prendas de nuestras firmas de cabecera: el top es de Zara y la falda de imitación piel, de Mango. Y ninguna llega a los 30 euros.

Top rosa empolvado con cinturón de la nueva colección de Zara (25,95 eruos). pinit zara

El top es nuestra prenda favorita y ya la teníamos fichada desde hace tiempo. Es sin mangas, pero con la perte de los hombros con pliegues, y un cinturón que resalta la figura. Su tono rosa empolvado le da un plus de elegancia y lo puedes reutilizar con unos vaqueros para los looks más desenfadados. Cuesta 25,95 euros en Zara.

Falda de imitación piel de Mango (25,99 euros). pinit mango

La falda es de otra firma low cost española, de Mango. Un modelo midi, ajustada con dos costuras en el centro en forma de cruz para estilizar la figura. Cuesta 25,99 euros.

la suma de las dos da un resultado así de bueno. ¿A qué esperas para copiarle el look a Nagore Robles? Serás la reina de la oficina.